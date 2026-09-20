Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дронова

Екатерина Дронова, заслуженная артистка России, ушла из жизни на 69-м году. Выпускница Щукинского училища, она сыграла множество ролей в Молодёжном театре на Фонтанке и была востребована в кинематографе, став "актрисой Спивака".
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