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Очень земная любовь: подходят ли вам отношения с Тельцом

Очень земная любовь: подходят ли вам отношения с Тельцом

Очень земная любовь: подходят ли вам отношения с ТельцомОтношения с ТельцомЗнак, ориентированный на стабильность и долговечность: кажется, никто так хорошо не подходит для создания прочных семейных отношений, как люди, рожденные под знаком Тельца.

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Мария Калинина
Да уж,с мужем-близнецом,всб жизнь как на вулкане
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