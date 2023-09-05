Очень земная любовь: подходят ли вам отношения с Тельцом

Очень земная любовь: подходят ли вам отношения с ТельцомОтношения с ТельцомЗнак, ориентированный на стабильность и долговечность: кажется, никто так хорошо не подходит для создания прочных семейных отношений, как люди, рожденные под знаком Тельца.