В рабстве у цыгана: 18 русских работали на ферме за еду и побои

Елена Львовна

18 человек. Здоровых (или все-таки не очень?) мужиков на территории России (заметьте, не Чечни во время боевых действий) оказались в рабстве у горстки уверенных цыган. Кстати, округа где точно живут люди ( а Ростовская область густонаселенный район) не всполошилась. Мое мнение - очень мутная история. И наверняка таких хозяйств много. Постоянно встречаются объявления на остановках: "Ты попал в неприятную жизненную ситуацию? Кров, еда, работа... к твоим условиям. " и т.д.