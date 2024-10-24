Цыган-рабовладелец из Ростовской области ранее был судим за похищение людей Цыганский «барон» Раджа, который держал в плену 18 россиян на ферме в Ростовской области, ранее был судим за похищение людей и мошенничество.
В рабстве у цыгана: 18 русских работали на ферме за еду и побои
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Львовна
18 человек. Здоровых (или все-таки не очень?) мужиков на территории России (заметьте, не Чечни во время боевых действий) оказались в рабстве у горстки уверенных цыган. Кстати, округа где точно живут люди ( а Ростовская область густонаселенный район) не всполошилась. Мое мнение - очень мутная история. И наверняка таких хозяйств много. Постоянно встречаются объявления на остановках: "Ты попал в неприятную жизненную ситуацию? Кров, еда, работа... к твоим условиям. " и т.д.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии