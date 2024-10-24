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В рабстве у цыгана: 18 русских работали на ферме за еду и побои

В рабстве у цыгана: 18 русских работали на ферме за еду и побои

Цыган-рабовладелец из Ростовской области ранее был судим за похищение людей Цыганский «барон» Раджа, который держал в плену 18 россиян на ферме в Ростовской области, ранее был судим за похищение людей и мошенничество.

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Комментарии
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Елена Львовна
18 человек. Здоровых  (или все-таки не очень?) мужиков на территории России (заметьте, не Чечни во время боевых действий) оказались в рабстве у горстки уверенных цыган.  Кстати, округа где точно живут люди ( а Ростовская область густонаселенный район) не всполошилась.  Мое мнение  - очень мутная история. И наверняка таких хозяйств много. Постоянно встречаются объявления на остановках: &quot;Ты попал в неприятную жизненную ситуацию? Кров, еда, работа... к твоим условиям. &quot; и т.д.
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