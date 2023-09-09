В заграничной Белоруссии готовы к «свержению» Тихановской

ХА-ХА-ХА СКОЛЬКО ЕЩЁ ТАМ ТАКИХ ИДИОТОЧЕК ?

VG

Vasily Golov

Российская оппозиция за границей повторяет белорусский вариант. Что там не живется?Домой просятся.Местные просят их простить.Маразматики они,не соображали,что делали.Народ! Надо их простить.Они исправятся.Они не дети.