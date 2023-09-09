М-м Тихановскую хочет сместить её соратница: беглая змагарка Ольга Ковалькова призналась, что готова подсидеть самопровозглашенного «президента Беларуси» и стать новым лидером белорусской оппозиции.
В заграничной Белоруссии готовы к «свержению» Тихановской
Комментарии
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Алина Белова
ХА-ХА-ХА СКОЛЬКО ЕЩЁ ТАМ ТАКИХ ИДИОТОЧЕК ?
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17 час.
VG
Vasily Golov
Российская оппозиция за границей повторяет белорусский вариант. Что там не живется?Домой просятся.Местные просят их простить.Маразматики они,не соображали,что делали.Народ! Надо их простить.Они исправятся.Они не дети.
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17 час.
ВМ
Владимир Минаков
В морге их переоденут...😀
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12 час.
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