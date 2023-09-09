Новости - только актуальное

32 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Смирнова
    Сидит Тони в Вашингтоне - Рожа постная у Тони. Только вспомнит про Лаврова - И совсем ему херово!! :-)Жёсткий ответ гос...
  • Андрей
    нам бы так.Автоматически неграждане и ВСЁ.Лукашенко оставит...
  • Владимир Михальков
    Пришлют даже не сумлевайся! Он и в ВОВ нам присылали не переживая что гореть будут вот только горели в них русские а ...Лондон оплакивает...

В заграничной Белоруссии готовы к «свержению» Тихановской

В заграничной Белоруссии готовы к «свержению» Тихановской

М-м Тихановскую хочет сместить её соратница: беглая змагарка Ольга Ковалькова призналась, что готова подсидеть самопровозглашенного «президента Беларуси» и стать новым лидером белорусской оппозиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алина Белова
ХА-ХА-ХА      СКОЛЬКО ЕЩЁ ТАМ ТАКИХ  ИДИОТОЧЕК ?
Ответить
17 час.
VG
Vasily Golov
Российская оппозиция  за границей повторяет белорусский вариант. Что там не живется?Домой просятся.Местные просят их простить.Маразматики они,не соображали,что делали.Народ! Надо их простить.Они исправятся.Они не дети.
Ответить
17 час.
ВМ
Владимир Минаков
В морге их переоденут...😀
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх