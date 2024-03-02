Адвокат Калинов: дело с ДТП Промеса в ОАЭ выглядит подстроенным

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии для "Газеты.Ru" высказал предположение, что дорожно-транспортное происшествие, из-за которого нападающий московского "Спартака" Квинси Промес был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах, могло быть подстроено, чтобы не выпустить футболиста из страны и иметь время подготовить его экстрадицию в Нидерланды.