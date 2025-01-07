В Екатеринбурге снова появились абажуры Тима Ради

Незадолго до Рождества в Екатеринбурге вновь появились абажуры уличного художника Тима Ради. Художник сам разместил видео арт-объекта в своем телеграм-канале, никакими комментариями размещать его не стал.
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