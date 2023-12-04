Собянин рассказал о масштабном обновлении Воробьевской набережной

Успешно завершили один из самых востребованных проектов благоустройства 2023 года В своем блоге на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении проекта благоустройства Воробьевской набережной и Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр, который был одним из самых ожидаемых в 2023 году.