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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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‼️Внимание

‼️Внимание‼️ В связи с профилактическими работами на водопроводе с 10:00 15.07.2026 до 12:00 будет снижено давление воды в районе ул.

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