Подпитка для тела. Гинеколог перечислила необходимые женщинам витамины

Витамины для женского здоровья — тема, вызывающая множество дискуссий и разнообразных мнений. С одной стороны, есть явные научные данные, подтверждающие необходимость определенных микроэлементов для поддержания женского здоровья.
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