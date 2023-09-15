Минобороны: Танк ВС РФ заставил отступить целую колонну бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российскому танку удалось обратить в бегство целую колонну бронемашин украинских формирований. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации Олег Чехов.
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