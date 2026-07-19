«Октябрьском поле» - формула счастья: как рассчитать идеальный адрес.

Мы с командой задумались, что, если бы великий физик Игорь Васильевич Курчатов жил в наше время? Где бы он выбрал себе дом — в шумном центре или в уютном зелёном районе? И какие критерии стали бы решающими для человека, привыкшего мыслить масштабно, но ценящего гармонию и порядок? Мы часто думаем о гениях как о людях, оторванных от быта.