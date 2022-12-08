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Костин сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Аризоной» – 2-й гол в сезоне, передача и драка с Кэссианом

Костин сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Аризоной» – 2-й гол в сезоне, передача и драка с Кэссианом

Клим Костин сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Аризоной». Форвард «Эдмонтона» отметился голом, передачей и дракой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (8:2).

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