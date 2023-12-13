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Свежие комментарии

Каким должен быть правильный и питательный завтрак?

Каким должен быть правильный и питательный завтрак?

Казалось бы, какая разница, когда принимать пищу в течение дня? Главное, не наедаться на ночь. Не так ли? Но жизненный опыт и статистика, собранная врачами и диетологами, неумолимо свидетельствует, что такая позиция оправдана только в одном: действительно, наедаться на ночь вредно.

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