Каким должен быть правильный и питательный завтрак?

Казалось бы, какая разница, когда принимать пищу в течение дня? Главное, не наедаться на ночь. Не так ли? Но жизненный опыт и статистика, собранная врачами и диетологами, неумолимо свидетельствует, что такая позиция оправдана только в одном: действительно, наедаться на ночь вредно.