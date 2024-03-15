3 знака, которым не стоит доверять ответственные дела

Легкомысленное отношение некоторых людей к работе и учёбе часто вызывает недоумение у окружающих. Те, кто вольно или невольно танцуют на грани безответственности, нередко создают проблемы всему коллективу.
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