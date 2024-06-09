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Мини-футбол. Чемпионат России. Финал. Первые матчи. «Ухта» сыграет с «Газпром-Югрой», КПРФ и «Тюмень» проведут серию за 3-е место

PARI Суперлига Чемпионат России по мини-футболу Финал Первые матчи Ухта – Газпром-Югра – 14.30   Серия за 3-е место  КПРФ – Тюмень – 14.

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