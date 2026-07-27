70-летний миллиардер Араз Агаларов вышел в свет с 27-летней женой

70-летний владелец холдинга Crocus Group, миллиардер Араз Агаларов, вышел в свет с 27-летней женой: пара вместе появилась на фестивале Dream Fest на курорте Sea Breeze, который на днях организовал сын бизнесмена Эмин Агаларов в Баку.
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