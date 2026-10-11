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Экс-глава ЦРУ: лобби американского ВПК мешают США закупать современное оружие

Экс-глава ЦРУ: лобби американского ВПК мешают США закупать современное оружие

Соединённые Штаты имеют самый большой в мире военный бюджет, ведут разработки новейшего оружия, но продолжают закупать устаревшие системы вооружений.

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