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Мультфильм "Сын" взял гран-при на фестивале "ЛАМПА" в Перми

Мультфильм "Сын" взял гран-при на фестивале "ЛАМПА" в Перми

М/ф "Сын", реж. Жанна Бекмамбетова, 2025 XIII Международный фестиваль вдохновляющего кино "ЛАМПА" завершился в Перми.

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