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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энес Кантер Фридом о 7-м матче финала Запада 2016 года: «Я посмотрел на парней и понял, что мы проиграем»

Бывший центровой НБА Энес Кантер Фридом вспомнил один из самых драматичных моментов в истории «Тандер», когда команда упустила преимущество 3-1 в решающей серии Запада против « Голден Стэйт » в плей-офф 2016 года.

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