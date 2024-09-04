По прогнозам синоптиков, сентябрь будет шалить с температурными контрастами

Когда осень окончательно вступит в свои права? В каких числах лучше убирать урожай? И будет ли бабье лето? На главные вопросы о погоде в Приангарье ответила заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская.
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