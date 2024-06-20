"Поезд ушел и никто его уже не остановит". Вучич запасается солью и сахаром

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мое мнение что этому Вутечу надо запастись памперсами. Есть ВЕРА СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ, и те кто не за нас то враг.... Хватит поесть проституткой... Ты с Россией илм там куда ветер дует.... Нвм своих в белых перчатки и с красными хватает....Давай конкретику с Россией или так протухшие ши хлебаешь...