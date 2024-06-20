Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у мира и, в частности, стран Запада, остался последний шанс перед тем, как наступит "катастрофа".
"Поезд ушел и никто его уже не остановит". Вучич запасается солью и сахаром
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Елисеева
Спаси и сохрани, Господи!
Ответить
4 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое мнение что этому Вутечу надо запастись памперсами. Есть ВЕРА СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ, и те кто не за нас то враг.... Хватит поесть проституткой... Ты с Россией илм там куда ветер дует.... Нвм своих в белых перчатки и с красными хватает....Давай конкретику с Россией или так протухшие ши хлебаешь...
Ответить
3 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Вучич! Не бзди! Прорвёмся!!!Сейчас там такая каша, с почему то не съедобная!!! НЕ БЗДИ!!!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии