Власти Пермского края выделят более 300 миллионов рублей на производство беспилотников

Эти средства будут направлены на создание специализированного центра.Власти Прикамья направят на создание производственного центра для разработки отечественных беспилотных летательных аппаратов 302 млн рублей.
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