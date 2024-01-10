Пленный солдат ВСУ рассказал об отсутствии у сослуживцев желания воевать

Пленный командир отделения роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сержант Василий Романов 10 января рассказал, что его подразделение состояло из мобилизованных и не хотело воевать.