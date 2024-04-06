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Добрый Мир

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Персидская хитрость против еврейского ума: Иран в ближайшие сутки нанесет удар возмездия по Израилю

Персидская хитрость против еврейского ума: Иран в ближайшие сутки нанесет удар возмездия по Израилю

Фото: idf.ilСегодня 18K прочитали Вопреки всеобщим ожиданиям Тегеран может ответить Тель-Авиву за удар по посольству в Дамаске более изящными методами.

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