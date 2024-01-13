Акция «Московская музейная неделя» пройдет в столице с 15 по 21 января

В Москве с предстоящего понедельника стартует музейная неделя. Жители и гости мегаполиса смогут бесплатно побывать более чем в 30 музеях, галереях и выставочных залах до 21 января, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии