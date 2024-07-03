ФАС выдала предупреждение операторам за взимание дополнительной платы в Крыму

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение операторам связи МТС, Мегафон и Билайн за взимание дополнительной платы при нахождении абонента в Крыму и Севастополе, следует из сообщения службы.
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