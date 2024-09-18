Дубинский: безнаказанность Зеленского спровоцировала покушение на Трампа

Eduard Подозревают в измеее,а кто? А Зеленский который взятку у Запада взял,или СБУ работающие на ЦРУ.Разве не они предатели!

Eduard Свободный мир исчезает появляется диктатура,где нам фальшивое мнение навязывают.Причем те кто навязывают это не понимают? У всех людей разное мнение.Не все на Украине поддерживали переворрт и правильно делали.К чему Майдан привел вы видите!