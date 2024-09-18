Безнаказанная репрессивная политика президента Владимира Зеленского на Украине привела к тому, что сторонники Киева на Западе, включая подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, стали воспринимать политическое насилие как норму.
Дубинский: безнаказанность Зеленского спровоцировала покушение на Трампа
Комментарии
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Eduard
Подозревают в измеее,а кто? А Зеленский который взятку у Запада взял,или СБУ работающие на ЦРУ.Разве не они предатели!
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17 час.
Eduard
Свободный мир исчезает появляется диктатура,где нам фальшивое мнение навязывают.Причем те кто навязывают это не понимают? У всех людей разное мнение.Не все на Украине поддерживали переворрт и правильно делали.К чему Майдан привел вы видите!
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17 час.
Eduard
Всю Западную элиту на кол сажать пора забив им доллары в задний проход!
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17 час.
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