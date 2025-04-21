Связисты группировки «Центр» обеспечили связь на красноармейском направлении

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Связисты группировки войск «Центр» обеспечили бесперебойную защищенную связь командных пунктов с передовыми подразделениями на красноармейском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии