Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Связисты группировки «Центр» обеспечили связь на красноармейском направлении

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Связисты группировки войск «Центр» обеспечили бесперебойную защищенную связь командных пунктов с передовыми подразделениями на красноармейском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

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