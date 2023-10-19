Миллиардер Репик стал единственным владельцем медцентра для испытания дженериков

Миллиардер Алексей Репик стал единственным владельцем медцента Research Lab в Москве. Этот медцентр станет площадкой для испытаний дженериков, которые выпускает основанная бизнесменом компания «Р-Фарм», выяснил «Коммерсантъ».
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