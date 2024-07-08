От чего отказалась Жанна Агузарова ради сцены

Артистка вырвалась из глубинки и стала одной из самых уважаемых вокалисток страны. Однако к таланту Жанны Агузаровой прилагался весьма сомнительный багаж: звезда называла себя инопланетянкой, едва не загремела в тюрьму, а в середине 90-х исчезла с радаров на много лет.