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От чего отказалась Жанна Агузарова ради сцены

От чего отказалась Жанна Агузарова ради сцены

Артистка вырвалась из глубинки и стала одной из самых уважаемых вокалисток страны. Однако к таланту Жанны Агузаровой прилагался весьма сомнительный багаж: звезда называла себя инопланетянкой, едва не загремела в тюрьму, а в середине 90-х исчезла с радаров на много лет.

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