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Царьград

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Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    И тут напрашивается вопрос к судьям, а был ли гигантский объем металлоконструкций стоимостью 100 млн? Его в карман не...Приговор генералу...
  • Амара Карпова
    МОЛОДЦЫ👍👍😎😎😎"Русская община" ...
  • Marina Bubon
    Вот это был бы фурор! Но… вряд ли. К сожалению.США и Россия могу...

Георгиевская лента: 20 лет традиции памяти и славы объединяет миллионы

Георгиевская лента: 20 лет традиции памяти и славы объединяет миллионы

В Москве стартовала традиционная акция "Георгиевская ленточка", посвящённая 80-летию Великой Победы. Волонтеры начали раздачу символов памяти и славы у здания медиагруппы "Россия сегодня", отмечая 20-летний юбилей этой инициативы.

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