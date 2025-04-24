Георгиевская лента: 20 лет традиции памяти и славы объединяет миллионы

В Москве стартовала традиционная акция "Георгиевская ленточка", посвящённая 80-летию Великой Победы. Волонтеры начали раздачу символов памяти и славы у здания медиагруппы "Россия сегодня", отмечая 20-летний юбилей этой инициативы.
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