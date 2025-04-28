Литейный мост перекрыт, в городе Володин и Матвиенко. Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, движение по мосту было перекрыто в сторону центра 28 апреля с 10:00.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Литейный мост перекрыт, в городе Володин и Матвиенко. Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, движение по мосту было перекрыто в сторону центра 28 апреля с 10:00.