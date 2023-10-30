Бывший украинский премьер рассказал об условиях для визита лидера страны на переговоры в Россию.Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что существует условие, при котором президент Владимир Зеленский немедленно приедет с визитом в Москву.
Названы условия для визита Зеленского в Москву. Достаточно одной команды - Азаров
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГБ
Геннадий Бережнов
Азаров заявил, что существует реальность визита, если США прикажет. Однако он и после приказа не поедет где его могут арестовать. Говорю могут, так как знаю, что не арестуют, а будут жать руку. А вот Азаров, истинный украинец, мог бы не сидеть в России и ждать исхода, а возглавил бы антифашистское движение за освобождение Родины, да привлёк бы Януковича. Но это не те люди и они и близко не стояли с пламенным борцом за свободу Ф. Кастро!!!
Ответить
2 д.
Иван Щукин
Азаров не договорил что для визита Зеленского в Москву достаточно одной команды, команды военных из "Чёрного дельфина"!
Ответить
2 д.
Свежие комментарии