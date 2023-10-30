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Названы условия для визита Зеленского в Москву. Достаточно одной команды - Азаров

Названы условия для визита Зеленского в Москву. Достаточно одной команды - Азаров

Бывший украинский премьер рассказал об условиях для визита лидера страны на переговоры в Россию.Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что существует условие, при котором президент Владимир Зеленский немедленно приедет с визитом в Москву.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Азаров заявил, что существует реальность визита, если США прикажет. Однако он и после приказа не поедет где его могут арестовать. Говорю могут, так как знаю, что не арестуют, а будут жать руку. А вот Азаров, истинный украинец, мог бы не сидеть в России и ждать исхода, а возглавил бы антифашистское движение за освобождение Родины, да привлёк бы Януковича. Но это не те люди и они и близко не стояли с пламенным борцом за свободу Ф. Кастро!!!
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2 д.
Иван Щукин
Азаров не договорил что для  визита Зеленского в Москву достаточно одной команды, команды военных из &quot;Чёрного дельфина&quot;!
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2 д.

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