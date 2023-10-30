Названы условия для визита Зеленского в Москву. Достаточно одной команды - Азаров

ГБ

Геннадий Бережнов

Азаров заявил, что существует реальность визита, если США прикажет. Однако он и после приказа не поедет где его могут арестовать. Говорю могут, так как знаю, что не арестуют, а будут жать руку. А вот Азаров, истинный украинец, мог бы не сидеть в России и ждать исхода, а возглавил бы антифашистское движение за освобождение Родины, да привлёк бы Януковича. Но это не те люди и они и близко не стояли с пламенным борцом за свободу Ф. Кастро!!!