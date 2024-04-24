Дух сломлен: Украинская армия находится в критическом состоянии Ирэн ОрлонскаяСогласно информации от украинского эксперта по безопасности Алексея Мельника, Вооруженные силы Украины активно ищут молодых бойцов в условиях увеличения среднего возраста новообращенных.
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