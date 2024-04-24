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Дух сломлен: Украинская армия находится в критическом состоянии

Дух сломлен: Украинская армия находится в критическом состоянии

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