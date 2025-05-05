Зачем Турция спешит на помощь Пакистану В отличие от многих других крупных игроков, Турция в пакистано-индийский конфликт включилась практически сразу.
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Зачем Турция спешит на помощь Пакистану В отличие от многих других крупных игроков, Турция в пакистано-индийский конфликт включилась практически сразу.
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