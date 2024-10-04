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В России проиндексируют стипендии

В России проиндексируют стипендии

Стипендии в России будут проиндексированы на 4,5 процента в следующем году. О соответствующих планах стало известно из материалов к проекту бюджета, внесенного правительством в Госдуму, сообщает РИА Новости.

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