В России проиндексируют стипендии

Стипендии в России будут проиндексированы на 4,5 процента в следующем году. О соответствующих планах стало известно из материалов к проекту бюджета, внесенного правительством в Госдуму, сообщает РИА Новости.
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