Арест норвежскими властями российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген являет собой акт грубейшего нарушения международного права.
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когда же закончится этот бардак -нам плюют в лицо а мы только вытираемся -где конкретные действия - учитесь у иранцев долбают по американским базам и не спрашивают.
Послали бы туда быстроходный коорабль, постреляли бы и утопили к куям эту мелкую норвежскую морозоту, делов-то. Всё валяемся перед всеми, вот они и думают, что мы безсильны! Ну, да, у наших господ везде же друзья, а свои пусть победствуют. Кто такие норвежцы? Великая морская держава мирового масштаба, чтобы так вести себя с яждерной державой? Пусть арестуют какую-нибудь американскую надувную лодку, чтобы от них стало?
Нужно сразу и жёстка отвечать на такие выходки.