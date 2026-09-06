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Арест «Профессора Молчанова»: Норвегия напрашивается на жёсткий ответ

Арест «Профессора Молчанова»: Норвегия напрашивается на жёсткий ответ

Арест норвежскими властями российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген являет собой акт грубейшего нарушения международного права.

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Игорь Максаков

Послали бы туда быстроходный коорабль, постреляли бы и утопили к куям эту мелкую норвежскую морозоту, делов-то. Всё валяемся перед всеми, вот они и думают, что мы безсильны! Ну, да, у наших господ везде же друзья, а свои пусть победствуют. Кто такие норвежцы? Великая морская держава мирового масштаба, чтобы так вести себя с яждерной державой? Пусть арестуют какую-нибудь американскую надувную лодку, чтобы от них стало?