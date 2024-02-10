Александр Цыбульский поздравил дипломатических работников с профессиональным праздником

Глава региона уверен, это работа характеризуется высочайшим уровнем ответственности, стратегического мышления и железной волиГлава региона уверен, это работа характеризуется высочайшим уровнем ответственности, стратегического мышления и железной волиПо слова губернатора, сейчас, как никогда, ощущается значимость деятельности Министерства иностранных дел, сотрудники которого на самом высоком профессиональном уровне защищают честь и достоинство России.
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