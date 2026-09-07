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ИА Регнум

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ВСУ начали использовать образ святой княгини Ольги для вербовки женщин

ВСУ начали использовать образ святой княгини Ольги для вербовки женщин

Руководство вооруженных сил Украины начало кампанию по вовлечению женщин в подразделения управлением беспилотниками.

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