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Несекретные материалы

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Байден призвал Конгресс к решению проблемы насилия с применением огнестрельного оружия

Байден призвал Конгресс к решению проблемы насилия с применением огнестрельного оружия

Президент США Джо Байден в четверг призвал Конгресс запретить штурмовые винтовки, усилить проверки биографии покупателей оружия и принять другие меры по контролю за оружием, чтобы решить проблему массового насилия с применением огнестрельного оружия.

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