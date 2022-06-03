Байден призвал Конгресс к решению проблемы насилия с применением огнестрельного оружия

Президент США Джо Байден в четверг призвал Конгресс запретить штурмовые винтовки, усилить проверки биографии покупателей оружия и принять другие меры по контролю за оружием, чтобы решить проблему массового насилия с применением огнестрельного оружия.
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