Телеканал «Моя...
MainВсе материалы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал «Моя Планета»

4 019 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Такие вести всегда радуют. Хороших людей на свете все же больше.Тигрёнка со слома...
  • Сергей Дмитриев
    Зачем же  так уж  сразу и к Луне? Надо бы полетать вокруг да около для начала. Вот и предлагаю "почеркаться" над прое...Телеканал «Живая ...
  • Уфимцев я
    Молодцы! жалко малыша...Тигрёнка со слома...

Неизвестные факты о Панамском канале

Неизвестные факты о Панамском канале

Предыдущая история - У Панамы необычная судьба Народ часто путает Гайану с Гвианой, водопад Виктория с Ниагарой, многие уверены, что папуасы живут в Африке, а есть такие, кто не слышал о водопаде Игуасу и Анхель, но навряд ли кто-то скажет о Панамском канале, что это естественный пролив и находится он где-нибудь в Азии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх