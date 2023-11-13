Неизвестные факты о Панамском канале

Предыдущая история - У Панамы необычная судьба Народ часто путает Гайану с Гвианой, водопад Виктория с Ниагарой, многие уверены, что папуасы живут в Африке, а есть такие, кто не слышал о водопаде Игуасу и Анхель, но навряд ли кто-то скажет о Панамском канале, что это естественный пролив и находится он где-нибудь в Азии.