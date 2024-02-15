Комплекс роботизации «Прометей» и его потенциал

Разработан и проходит испытания перспективный комплекс роботизации техники «Прометей». Он позволяет превратить практически любую армейскую машину в робота и представляет большой интерес с точки зрения эксплуатации.
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