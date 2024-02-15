НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 634 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ЯНКИ  только на  ОДНИХ  ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЯХ ( не считая вооружения ) ,  НАГРЕЮТ  УЩЕРБНЫХ ПАПУАСОВ ... А  те  НЕДАЛЕКИЕ ...Эквадор получит о...
  • Игорь Петров
    До последнего хохлаУкраинский ТГ-кан...
  • Людмила Абрамова
    как бы нашего шпиона не раскрыли)))ЦПИ СНБО Украины ...

Комплекс роботизации «Прометей» и его потенциал

Комплекс роботизации «Прометей» и его потенциал

Разработан и проходит испытания перспективный комплекс роботизации техники «Прометей». Он позволяет превратить практически любую армейскую машину в робота и представляет большой интерес с точки зрения эксплуатации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх