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Новое исследование выявляет высокую распространенность недиагностированного СДВГ среди взрослых

Новое исследование выявляет высокую распространенность недиагностированного СДВГ среди взрослых

Недавнее исследование, проведенное по заказу Медицинского центра Векснера и Медицинского колледжа Университета штата Огайо (Ohio State University), обнаружило, что значительная доля взрослых в США (25%) подозревают у себя наличие недиагностированного синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

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