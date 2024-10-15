Новое исследование выявляет высокую распространенность недиагностированного СДВГ среди взрослых

Недавнее исследование, проведенное по заказу Медицинского центра Векснера и Медицинского колледжа Университета штата Огайо (Ohio State University), обнаружило, что значительная доля взрослых в США (25%) подозревают у себя наличие недиагностированного синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).