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ООО «Эко-транс» будет вывозить мусор из Советского района Орла и Болхова

ООО «Эко-транс» будет вывозить мусор из Советского района Орла и Болхова

Орловское ООО «Эко-транс», собственником которого является депутат облсовета Юрий Котляр, получило подряд на общую сумму 237,2 млн рублей на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) из Советского района Орла, прилегающей к нему территории Орловского муниципального округа и  города Болхова.

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