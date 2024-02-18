ООО «Эко-транс» будет вывозить мусор из Советского района Орла и Болхова

Орловское ООО «Эко-транс», собственником которого является депутат облсовета Юрий Котляр, получило подряд на общую сумму 237,2 млн рублей на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) из Советского района Орла, прилегающей к нему территории Орловского муниципального округа и города Болхова.