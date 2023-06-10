В Швеции признали правоту России по поводу Украины

Россия на протяжении десятилетий предупреждала НАТО о том, что расширение альянса приведет в тупик, в котором организация и оказалась из-за Украины, написал директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в статье для Global Times.
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