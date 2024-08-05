Тренер Бушманов: фавориты в РПЛ реализовывают почти все моменты

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Евгений Бушманов, выступавший во время игровой карьеры за московские "Торпедо", ЦСКА, "Спартак" и самарские "Крылья Советов", а ныне тренер, высказался о наиболее результативных командах Российской премьер-лиги на старте сезона.