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Тренер Бушманов: фавориты в РПЛ реализовывают почти все моменты

Тренер Бушманов: фавориты в РПЛ реализовывают почти все моменты

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Евгений Бушманов, выступавший во время игровой карьеры за московские "Торпедо", ЦСКА, "Спартак" и самарские "Крылья Советов", а ныне тренер, высказался о наиболее результативных командах Российской премьер-лиги на старте сезона.

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