Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Козырь откуда не ждали - в охоте на РЛС замечена необычная противокорабельная ракета.

Козырь откуда не ждали - в охоте на РЛС замечена необычная противокорабельная ракета.

У отечественного ВПК и западного диаметрально разные подходы, но основное отличие кроется в реальных возможностях изделий - американцы грешат завышением характеристик, которые далеко не всегда соответствуют действительности, у нас же напротив - всегда есть какие-то нюансы, показывающие себя с неожиданной стороны.

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Misha Glusch
больше хороших ракет
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