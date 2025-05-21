Супермодель Наташа Поли показала фигуру в платье с вырезами

Российская супермодель Наташа Поли вышла в свет в платье с вырезами. Фото опубликованы в Instagram. 39-летняя Наташа Поли стала гостьей премьеры фильма "Частная жизнь", которая прошла 20 мая в рамках Каннского кинофестиваля.
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