Супермодель Наташа Поли показала фигуру в платье с вырезами

Российская супермодель Наташа Поли вышла в свет в платье с вырезами. Фото опубликованы в Instagram. 39-летняя Наташа Поли стала гостьей премьеры фильма "Частная жизнь", которая прошла 20 мая в рамках Каннского кинофестиваля.