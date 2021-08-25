Закон и Порядок

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Александр Роджерс: Блеск и пустота Pax Americana

Александр Роджерс: Блеск и пустота Pax Americana

  Десятилетиями Соединённые Штаты Америки менторским тоном, не терпящим возражений, учили весь мир, как ему жить.

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Иван
Александр Рожков
Нам бы о своем блеске и нищете думать, а не о чужих блесках и пустоте. Этот автор в своем амплуа.
Galina Bobryasheva
Этот автор правильно все говорит. И главная его мысль, что вот таким друзьям нельзя доверять, как мы это сделали в 90-е годы. А про свою нищету, естественно, надо думать!
мирас Закироув
Нужно, еще как нужно рассказывать правду про голливудскую америку! Может вы по телику знаете про америку, а я 22 штата облетел и обьездил. И автор мало сказал, а я гадость америкосов глазами своими видел.
Александр Рожков
А кто вам сказал, что я верю американцам? Я им и ни когда не доверял.
Александр Рожков
Вы может быть и делали это в 90 - е годы. Но не все это делали. Я и в 90- е их не считал друзьями, а считал врагами. Это с крыши их посольства в 93 - м году снайперы стреляли в атакующих Верховный Совет, чтобы обозлить солдат и заставить их стрелять по его защитникам. Многие люди и тогда ненавидели и США и ельцинистов, следующих указанием американцев.
мирас Закироув
Ок!

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