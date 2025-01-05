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Земля напала на Марс: российские ученые рассекретили многолетние космические баталии

Земля напала на Марс: российские ученые рассекретили многолетние космические баталии

Геохимики РАН подсчитали количество земной массы, долетевшей до других планет. @vecstock/freepik.comЗа всю историю своей эволюции Земля много раз сталкивалась с космическими телами, падающими на ее поверхность.

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